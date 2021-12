In der österreichischen Bevölkerung gibt es eine knappe Mehrheit für die von der Regierung angekündigte Impfpflicht. 63 Prozent befürworten Strafen für Impfverweigerer. Die Zahl der Corona-Infizierten hat in Tirol in den vergangenen 24 Std. stark abgenommen, umgekehrt gab es eine Zunahme bei den Spitalsaufnahmen. Alle Details im Live-Blog.