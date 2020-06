In China wächst derzeit die Angst vor einer zweiten Corona-Infektionswelle. Wegen dutzender Neuinfektionen in Peking hatten die Behörden am Samstag mehrere Wohngebiete im Süden der Hauptstadt abgeriegelt. In Tirol gibt es unterdessen derzeit nur noch sieben Infizierte. Wir berichten im Live-Blog.