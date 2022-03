Die derzeitige Corona-Welle in Österreich nimmt weiter zu. 34.220 Neuinfektionen meldeten die Ministerien am Montag – das ist der höchste Montagswert seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren. Die Zahl der mit Corona infizierten Personen in stationärer Behandlung in Tirol ist im Vergleich zu Freitag gestiegen. Alle Details im Live-Blog.