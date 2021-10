In Österreich sind seit gestern mehr als 6000 Neuinfektionen registriert worden, in Tirol steigt die Zahl der aktiven Fälle auf fast 3000. Gesundheitsminister Mückstein geht davon aus, dass bald Stufe 3 des Fünf-Stufenplans in Kraft tritt – und damit die 2,5G-Regel für alle 3G-Bereiche. Alle Details im Live-Blog.