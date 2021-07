Weil knapp ein Drittel der Corona-Infektionen auf Urlaubsrückkehrer zurückgeht, will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) eine PCR-Testpflicht für Heimkehrer. Am Freitag ließen sich in Tirol 1300 Personen ohne eine Anmeldung zum zweiten Mal impfen. Erststiche gab es rund 2100. Alle Details im Live-Blog.