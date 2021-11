Seit Mitternacht ist der Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Gesundheitminister Wolfgang Mückstein hat auch nächtliche Ausgangssperren angekündigt, die für alle gelten sollen. Unterdessen wurden bei der Corona-Demo gegen 3G am Arbeitsplatz in Innsbruck fast 5000 Teilnehmer gezählt. Alle Details im Live-Blog.