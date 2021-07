Das Land Tirol will mit einer Reihe an Optionen auch weiter die Möglichkeit anbieten, sich ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der Impfsonntag wird wiederholt, aber auch unter der Woche gibt es Aktionen. Landeshauptmann Günther Platter will indes älteren und kranken Menschen im Herbst eine erste Auffrischungsimpfung anbieten. Alle Details im Live-Blog.