Der 1. Juli bringt den Österreicherinnen und Österreichern die nächste Welle an Lockerungen der Corona-Regeln. Kellnerinnen und Kellner dürfen etwa ab heute auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. In Oberösterreich schließen in fünf Bezirken Schulen und Kindergärten . Alle Details im Live-Blog.