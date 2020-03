Am Montag wurde in Tirol ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion bekannt, österreichweit stieg die Zahl der Infizierten auf 112. In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben, in Gefängnissen kam es zu Revolten. Wir berichten im Newsblog.