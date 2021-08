Regionale Verschärfungen der Corona-Maßnahmen sind ab sofort auch an die Durchimpfungsrate in den Gemeinden und die Intensivbetten-Auslastung gekoppelt. Ein dementsprechender "Erlass für Hochrisikogebiete" tritt heute in Kraft. In Tirol sinkt die Zahl der aktiv positiven Fälle weiter leicht. Alle Details im Live-Blog.