Seit Samstagabend liegt kein weiterer positiver Corona-Test in Tirol vor, somit sind noch 36 Personen aktiv Infiziert. In jenem Gasthof im Zillertal, in dem ein Mitarbeiter positiv getestet wurde, fielen die ersten Testergebnisse von Kontaktpersonen negativ aus. Details und aktuelle Entwicklungen im Live-Blog.