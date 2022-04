In allen Bundesländern gehen die Covid-Infektionen zurück, womit nur noch das Burgenland auf der Corona-Ampel rot geschalten wird. Das dürfte allerdings auch an der massiven Testreduktion liegen. Im Westen wird überhaupt kaum noch getestet. In Tirol ist man bei 3800 auf 100.000 Einwohnern angelangt. Alle Details im Live-Blog.