Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Tirol geht zurück: Bis Montagfrüh standen zehn Neuinfektionen 50 Genesenen gegenüber. Gleichzeitig startet in Teilen Österreichs das Impfprogramm an Hochschulen. Tirol gehört aber nicht dazu: Hier gibt es für Hochschulmitarbeiter keine Priorisierung. Alle Details im Live-Blog.