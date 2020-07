Das Land Oberösterreich hat am Montag einen Assistenzeinsatz beim österreichischen Bundesheer angefordert. Die Zahl der Infizierten ist am erneut gestiegen - von 393 Sonntagabend auf 418 Montagmittag. In Tirol gibt es mit Stand Montagabend 24 Coronavirus-Infizierte. Alle Details im Live-Blog.