Die östlichen Bundesländer Österreichs befinden sich bis voraussichtlich 11. April wieder in einem härteren Lockdown. Für Nordtirol – Osttirol ist erneut ausgenommen – gilt bis 14. April beim Verlassen des Bundeslandes eine Testpflicht. Indes läuft diese in Virgen aus, in Arzl im Pitztal wurde sie verlängert. Wir berichten im Live-Blog.