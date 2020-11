Seit Sonntagabend liegen in Tirol 611 weitere positive Testergebnisse vor, berichtet das Land. In nur zwei Wochen hat sich die Zahl der Corona-Patienten in den heimischen Spitälern nahezu verdoppelt. Um Mitternacht tritt der zweite harte Lockdown in Kraft, der bis inklusive 6. Dezember angesetzt ist. Alle Details im Live-Blog.