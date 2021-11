Zwei Personen aus dem familiären Umfeld des am Montag bestätigten Omikron-Falles im Bezirk Schwaz sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es dürfte sich auch hier ziemlich sicher um die neue Variante handeln. Indes haben Tausende die vielen Angebote am Wochenende in Tirol genutzt, um sich impfen lassen. Alle Details im Live-Blog.