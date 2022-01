Die Omikron-Variante lässt die fünfte Corona-Welle in Österreich weiter drastisch ansteigen. Am Donnerstag meldeten die Ministerien 15.852 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Auch in Tirol kamen Hunderte Omikron-Fälle hinzu, die Lage in den Spitälern ist jedoch stabil. Alle Details im Live-Blog.