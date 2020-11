In Tiroler Krankenhäusern herrscht auf Empfehlung des Landes ein generelles Besuchsverbot. Besuche in Pflegeheimen sind nur mit negativem Corona-Test oder durchgehendem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes möglich. Seit Montagabend liegen in Tirol 638 weitere positive Coronavirus-Testergebnisse vor, zwei Personen sind am Wochenende verstorben. Alle Details im Live-Blog.