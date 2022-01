LH Günther Platter hält sowohl an der Impfpflicht, als auch – trotz der massiv steigenden Inzidenzzahlen – an der Durchführung der Hahnenkammrennen fest. In Kitzbühel tritt allerdings am Freitag eine erweiterte FFP2-Maskenpflicht im Freien in Kraft. Alle Details im Live-Blog.