Knapp 1,3 Millionen Erwachsene verstoßen derzeit gegen die Corona-Impfpflicht, die am heutigen Samstag in Kraft getreten ist. Aufgrund der Vielzahl an Genesenen liegt Tirol mit 15,2 Prozent unter dem Österreich-Schnitt (17,2 Prozent). Alle Details im Live-Blog.