Um 21 Uhr treffen Bundeskanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein in Innsbruck ein, um sich mit LH Platter über das weitere Vorgehen zu beraten. Offenbar könnte es in den späten Abendstunden noch eine Entscheidung geben. Indes hat sich Platter jetzt für eine allgemeine Impfpflicht in Österreich ausgesprochen. Alle Details im Live-Blog.