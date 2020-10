Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) erhofft sich eine Aufhebung der deutschen Reisewarnung für Tirol in "einigen Wochen". Indes hat sich die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten in Österreich innerhalb einer Woche um 25 Prozent erhöht. In Tirol werden Blutspenden ab sofort auch auf Coronavirus-Antikörper untersucht. Alle Details im Live-Blog.