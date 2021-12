Die Zahl positiver PCR-Tests an Österreichs Schulen hat sich in dieser Woche halbiert. In Tirol blieb sie mit 153 (Vorwoche: 155) hingegen nahezu gleich. Das Coronavirus greift einer Studie zufolge die Nebennieren und damit das "Stresssystem" des menschlichen Körpers an. Alle Details im Live-Blog.