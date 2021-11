Am Dienstag geht in Wien ein Gipfeltreffen zwischen Regierung, Opposition und Experten über die Bühne. Dabei soll es um die Ausgestaltung der Impfpflicht gehen. Zwei Personen aus dem familiären Umfeld des am Montag bestätigten Omikron-Falles im Bezirk Schwaz sind indes ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Details im Live-Blog.