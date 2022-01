Trotz der ELGA-Bedenken hält die Bundesregierung am Zeitplan für die Impfpflicht fest. Kanzler Nehammer (ÖVP) ist am Freitag positiv auf Corona getestet worden, ihm gehe es gut. Die Zahl der Neuinfektionen stieg in Tirol abermals deutlich, jene der Spitalspatienten ging weiter zurück. Alle Details im Live-Blog.