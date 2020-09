Wie geht es mit den Corona-Maßnahmen in Österreich weiter? Nachdem Kanzler Kurz eine mögliche Verschärfung bereits durchklingen hat lassen, will er heute nach dem Ministerrat über konkrete Ergebnisse informieren. Eine Ausweitung der Maskenpflicht gilt als wahrscheinlich. In Tirol gab es bis Mittwochfrüh wieder 29 positive Testungen. Alle Details im Live-Blog.