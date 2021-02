Aufregung um eine neue Verordnung in Tirol: Am Abend hieß es, jeder, der sich ab Montag auf einer Skipiste aufhält, muss einen negativen Covid-Test mit sich führen – also auch Pistentourengeher. Später gab es Entwarnung. Ebenfalls Aufregung herrscht um das aufrechte Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland. Alle Details im Live-Blog.