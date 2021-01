Am Montag soll die Entscheidung fallen, wie es ab dem 8. Februar in Österreich weitergeht. Davor stehen die Beratungen in der Bund-Länder-Konferenz. Mögliche Öffnungsschritte seien nur unter strengen Begleitmaßnahmen möglich, hieß es am Samstag. Alle Details im Live-Blog.