Wolfgang Mückstein ist am Vormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neuer Sozial- und Gesundheitsminister angelobt worden. In dieser Woche wird in Tirol, Vorarlberg und dem Burgenland die 3. Phase des nationalen Impf-Plans gestartet. Auch die Unter-65-Jährigen werden nun geimpft. Alle Details im Live-Blog.