Die Regierung berät am Nachmittag mit den Bundesländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Eigentlich würden zu Weihnachten die nächsten Lockerungsschritte anstehen. Doch die anhaltend hohen Neuinfektionen und die vielen Todesfälle könnten über die Feiertage weitere Eingriffe fordern. Derzeit sind in Tirol 1967 positive Fälle registriert. Alle Details im Liveblog.