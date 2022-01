Am Donnerstag haben die Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder einen neuen Höchstwert erreicht: Exakt 43.053 neue Fälle kamen in den vergangenen 24 Stunden hinzu. In Tirol wurden 4069 weitere Infektionen registriert. Die Zahl der Spitalspatienten ist jedoch stabil. Alle Details im Live-Blog.