Die Quarantäne nach Reisen wird den Österreichern noch länger nicht erspart bleiben. Die Koalition hat sich mit der SPÖ grundsätzlich auf eine neue Corona-Teststrategie verständigt. Wie diese konkret an Schulen umgesetzt werden soll, wird in einer Pressekonferenz am Samstagvormittag bekannt gegeben. Alle Details im Liveblog.