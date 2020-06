Gesundheitsminister Anschober gab heute in einer Pressekonferenz einen Rückblick und einen Ausblick über die Coronavirus-Lage in Österreich. Sorge bereitet ihm das gesunkene Risikobewusstsein in Teilen der Bevölkerung. Auch Virologe Christian Drosten rät weiter zu Achtsamkeit. Wir berichten im Live-Blog.