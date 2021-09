Mit den am Mittwoch (15. September) in Kraft tretenden verschärften Corona-Maßnahmen muss man auch beim Lebensmitteleinkauf anstelle des herkömmlichen Mundnasenschutzes (MNS) wieder eine FFP2-Maske tragen. Der Diskonter Hofer will wieder Gratismasken an der Kasse abgeben, auch Spar will das weiter so halten. Bei Rewe kosten die Masken wie bisher 59 Cent pro Stück. Alle Details im Live-Blog.