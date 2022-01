In den vergangenen 24 Stunden gab es in Tirol 1138 Neuinfektionen, österreichweit waren es 5496. Seit Tagen zeigt die Kurve der Corona-Fälle steil nach oben. Rekordwerte bei den Neuinfektionen gibt es unter anderem in Großbritannien, Italien und Griechenland. Alle Details im Live-Blog.