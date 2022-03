Nach den gestaffelten Semesterferien sind an den österreichischen Schulen rund 14.000 positive PCR-Tests registriert worden. Das ist ein neuer Rekordwert. Gestiegen ist die Zahl der Infizierten in den Tiroler Spitälern: 243 wurden dort insgesamt versorgt (plus fünf). Alle Details im Live-Blog.