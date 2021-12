Die Zahl positiver PCR-Tests an Österreichs Schulen hat sich in dieser Woche halbiert. Ab Sonntag kann in Österreich gelockert werden: ÖVP, Grüne und SPÖ gaben am Freitag im Hauptausschuss des Nationalrates der neuen Corona-Schutzmaßnahmen-Verordnung ihren Segen. Alle Details im Live-Blog.