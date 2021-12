Am Samstag haben sich in der Wiener Innenstadt etwa 44.000 Gegner der Corona-Maßnahmen versammelt. Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirols Spitäler ist indes deutlich gesunken, drei weitere Omikron-Verdachtsfälle wurden seitens des Landes bestätigt. Alle Details im Live-Blog.