ine in Vorarlberg ansässige Firma hat laut eigenen Angaben ein Rückgabe- und Sammelsystem für FFP2-Masken implementiert, in Zukunft seien österreichweit Sammelboxen geplant. Wie der Mikrobiologe Andreas Bergthaler twittert, ist eine neue SARS-CoV-2 Rekombinante in Österreich aufgetreten. Alle Details im Live-Blog.