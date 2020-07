Seit gestern Abend liegen in Tirol sechs weitere positive Testergebnisse vor. Fünf davon im Bezirk Landeck, rund um Zams. In den USA wurden binnen eines Tages über 55.000 Neuinfektionen festgestellt. Das ist der weltweit höchste jemals gemeldete tägliche Anstieg. Der Wirkstoff Remdesivir bekommt voraussichtlich heute in der Europäischen Union die Zulassung zur Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen. Alle Details im Live-Blog.