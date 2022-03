Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Tirol ist seit Dienstag weiter gesunken, allerdings wurden sechs weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet. Ab April wird das Testsystem in Österreich geändert, die entsprechende Verordnung ist noch ausständig, sie soll am Freitag in Kraft treten. Alle Details im Live-Blog.