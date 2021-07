Seit heute sind die neuen Lockerungen in Österreich in Kraft: Neben dem Wegfall der Sperrstunde und der Öffnung der Nachtgastronomie kann auch von der FFP2-Maske zurück zum Mund-Nasen-Schutz gewechselt werden. Die Maskenpflicht wird zudem stark eingeschränkt. Das digitale Covid-Zertifikat der EU tritt heute ebenfalls in Kraft. Alle Details im Live-Blog.