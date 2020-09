Wegen der rasant steigenden Zahlen hat die Regierung in Laibach eine Reisewarnung für Tirol, Vorarlberg und Wien beschlossen. Diese gilt ab Dienstag. Aktuell sind in Tirol 552 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Expertenkommission will am 12. Oktober ihren Bericht vorstellen. Alle Details im Live-Blog.