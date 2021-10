Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in Österreich binnen 24 Stunden markant angestiegen. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Mittwoch auf 280,9 Fälle je 100.000 Einwohner, am Tag zuvor waren es erst 247,9 gewesen. 300 Neuinfektionen gab es in Tirol. Alle Details im Live-Blog.