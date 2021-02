Das Ministerium meldete 2123 neue Fälle in 24 Stunden ein. Seit Jahresbeginn hatte es an Sonntagen nie mehr als 2000 Fälle gegeben. Zuletzt wurde in Österreich am Sonntag, dem 13. Dezember 2020 mit 2641 ein ähnlich hoher Wert verzeichnet. Alle Details im Live-Blog.