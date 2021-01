Am kommenden Montag, 25. Jänner, tritt die Masken-Pflicht in Kraft.Der Rewe-Konzern und Spar am Samstag angekündigt, die Masken ab Montag gratis an ihre Kunden abzugeben. Bei Billa, Merkur und Penny gilt das Angebot zunächst nur bis Mittwoch, Spar hat keine zeitliche Befristung angekündigt. Alle Details im Live-Blog.