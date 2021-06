Neben Wien schließt nun auch Kärnten nicht aus, dass die von der Bundesregierung angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen nicht zur Gänze mitgetragen werden. In den anderen Bundesländern will man sich weitgehend an den Vorgaben orientieren. Die SPÖ-Spitze mahnte indes zur Vorsicht. Alle Details im Live-Blog.