In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 8912 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, teilten Gesundheits- und Innenministerium am Samstag mit. Gestiegen ist auch die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern. Seit Freitag wurden ein Todesfall registriert. Alle Details im Live-Blog.