Bis Dienstagfrüh sind in Österreich 1005 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Covid-Patienten in Tiroler Krankenhäusern ist übers Wochenende massiv angestiegen. In Tirol wurden seit gestern Abend 309 weitere Personen positiv aufs Coronavirus getestet, mit Stand 9.30 Uhr lagen 2920 aktive Fälle vor. Alle Details im Live-Blog.